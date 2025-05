Un Jordanien condamné à six ans de prison aux États-Unis pour des attaques anti-israéliennes

Un ressortissant jordanien résidant à Orlando, en Floride, a été condamné à six ans de prison fédérale américaine pour des menaces et des attaques contre des entreprises en raison de leur soutien présumé à Israël, a annoncé jeudi le département américain de la Justice, rapporte l'agence Reuters.

Hashem Younis Hashem Hnaihen, 44 ans, décrit par les procureurs comme "un ressortissant jordanien résidant illégalement à Orlando", a pénétré par effraction dans une installation de production d'énergie solaire à Wedgefield, en Floride, en juin 2024. Il a causé plus de 450 000 dollars de dégâts et a également brisé des portes et menacé d'autres entreprises.

Arrêté en juillet 2024, inculpé en août et ayant plaidé coupable en décembre, Hnaihen "ciblait et attaquait des entreprises de la région d'Orlando pour leur soutien présumé à Israël", selon les documents judiciaires. "Portant un masque, à la faveur de la nuit, Hnaihen brisait les portes vitrées des entreprises et laissait derrière lui des 'lettres d'avertissement'."

Les défenseurs des droits ont noté une augmentation des menaces aux États-Unis contre les Juifs, les Musulmans, les Arabes, les Palestiniens et les Israéliens depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023.