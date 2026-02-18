Un juge américain bloque l’expulsion d’un étudiant pro-palestinien visé par l’administration Trump

Un juge de l’immigration américain a rejeté la tentative de l’administration de Donald Trump d’expulser Mohsen Mahdawi, étudiant à l'Université de Columbia et figure des mobilisations pro-palestiniennes sur le campus. Dans une décision rendue vendredi, la magistrate Nina Froes a estimé que le département de la Sécurité intérieure (DHS) n’avait pas apporté la preuve suffisante que Mahdawi était expulsable, s’appuyant notamment sur un document non authentifié signé par le secrétaire d’État Marco Rubio.

Arrêté en avril 2025 alors qu’il se présentait à un entretien lié à sa demande de naturalisation, Mahdawi avait été brièvement placé en détention avant qu’un juge fédéral du Vermont n’ordonne sa libération. L’administration conserve la possibilité de faire appel devant le Commission des recours en matière d’immigration, relevant du département de la Justice.

Le DHS a vivement critiqué la décision, qualifiant la juge d’« activiste » et rappelant que l’octroi d’un visa ou d’une carte verte constitue, selon lui, un « privilège » révocable. L’affaire s’inscrit dans une série de procédures visant des étudiants étrangers engagés dans des actions pro-palestiniennes ou anti-israéliennes sur des campus américains.

Mahdawi était actif au sein de la coalition Columbia University Apartheid Divest (CUAD), impliquée dans des manifestations controversées ayant donné lieu à des tensions, des occupations de bâtiments et des accusations de harcèlement visant des étudiants juifs. Toutefois, l’étudiant a publiquement dénoncé les propos antisémites lors de rassemblements et d’interventions médiatiques.

Des cas similaires ont concerné d’autres universitaires étrangers, dont une doctorante de Tufts University. En parallèle, un juge fédéral de Boston a estimé que certaines politiques de détention et d’expulsion pouvaient porter atteinte à la liberté d’expression des chercheurs non citoyens. Le ministère de la Justice a fait appel.