L'université de Columbia expulse un étudiant qui avait déclaré que les "sionistes ne méritent pas de vivre"

Une vidéo a fait surface montrant l'un des leaders des manifestations anti-israéliennes à l'université Columbia déclarant de manière répétée et emphatique que les sionistes "ne méritent pas de vivre" et devraient être tués. "L'existence même de ces personnes et des projets qu'ils ont construits, comme Israël, est antithétique à la paix. Donc oui, je me sens très à l'aise - très à l'aise - d'appeler à la mort de ces gens", a déclaré Khymani James dans cette vidéo datant de janvier.

Suite à la polémique, un porte-parole de l'université a annoncé vendredi que James avait été interdit de campus, sans préciser les détails de cette mesure ni confirmer s'il restait étudiant. Plus tôt dans la journée, James avait présenté des excuses, affirmant avoir "mal parlé" et regrettant ses propos "erronés". Il a expliqué avoir été "particulièrement contrarié" lorsqu'il a tenu ces propos "après qu'une foule en ligne [l']ait ciblé parce qu'[il est] visiblement queer et noir".

Cependant, quelques heures auparavant lors d'une interview télévisée, James avait refusé de s'excuser pour la vidéo en question. Dans celle-ci, il affirme notamment : "Soyez heureux, soyez reconnaissants que je ne sorte pas simplement pour assassiner des sionistes". Il compare les sionistes à des "nazis" et des "fascistes" qui "tuent et blessent activement des personnes vulnérables" et "empêchent le monde de progresser".

La Maison Blanche a fermement condamné ces propos, les qualifiant de "dangereux, révoltants et hideux". "Le président Biden a été clair : la rhétorique violente, les discours de haine et les remarques antisémites n'ont absolument pas leur place en Amérique, et il s'y opposera toujours", a déclaré la porte-parole adjointe.

Columbia est devenue l'épicentre d'un vaste mouvement de manifestations estudiantines contre Israël et la guerre à Gaza, de nombreux étudiants juifs affirmant se sentir en insécurité en raison des relents antisémites de ces rassemblements.