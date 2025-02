Un membre de la troupe accompagnant Kendrick Lamar agite un drapeau palestinien à la mi-temps du Superbowl

Un membre de la troupe accompagnant Kendrick Lamar au spectacle de la mi-temps du Superbowl a été arrêté dimanche sur le terrain et pourrait être inculpé après avoir déployé un drapeau combiné soudanais et palestinien sur lequel étaient écrits les mots "Soudan" et "Gaza".

La NFL (National Football League) a confirmé que la personne faisait partie des 400 membres du casting du spectacle sans préciser à quel titre. La police de la Nouvelle-Orléans a déclaré dans un communiqué que "les autorités chargées de l'application de la loi travaillent pour déterminer les accusations applicables dans cet incident".

"L'individu sera banni à vie de tous les stades et événements de la NFL", a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le manifestant s'est tenu sur une voiture utilisée comme accessoire pour la performance de Lamar et a hissé le drapeau. La NFL a déclaré que "l'individu avait caché le drapeau sur son corps et l'avait sorti tard dans la représentation" et que "personne impliqué dans la production n'était au courant de l'intention de l'individu".

Rock Nation, la société de divertissement qui a produit le spectacle, a déclaré que le numéro "n'était pas prévu ni ne faisait partie de la production et n'a jamais été en répétition". Le spectacle s'est finalement poursuivi sans avoir été interrompu.