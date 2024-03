Un migrant libanais, membre du Hezbollah, arrêté près de la frontière mexicaine

Un migrant libanais, qui a été arrêté à la frontière mexicaine, a admis qu'il était membre du Hezbollah, qu'il espérait fabriquer une bombe et qu'il envisageait de se rendre à New York, a révélé dimanche le New York Post.

Basel Bassel Ebbadi, 22 ans, a été arrêté par la patrouille frontalière le 9 mars près d'El Paso, au Texas. Pendant sa garde à vue, on lui a demandé ce qu'il faisait aux États-Unis, ce à quoi il a répondu : "Je vais essayer de fabriquer une bombe", selon un document de la police des frontières. Lors d'un entretien ultérieur sous serment, Ebbadi a déclaré qu'il s'était entraîné avec le Hezbollah pendant sept ans et qu'il avait servi en tant que membre actif en gardant des dépôts d'armes pendant quatre autres années, selon des documents internes. La formation d'Ebbadi était axée sur le "djihad" et le meurtre de personnes "qui n'étaient pas musulmanes", a-t-il précisé.

Les agents des frontières continuent de constater une augmentation du nombre de migrants dont les noms figurent sur la liste de surveillance des terroristes et qui entrent illégalement aux États-Unis, alors que les passages se poursuivent à un rythme record. M. Ebbadi a déclaré qu'il fuyait le Liban parce qu'il "ne voulait pas tuer des gens", ajoutant qu'"une fois qu'on ne peut plus en sortir une fois rentré dans cet engrenage". Ebbadi n'avait pas de papiers lorsqu'il est entré aux États-Unis, affirmant qu'ils avaient été volés "avec un couteau" alors qu'il se trouvait au Costa Rica. Il a également admis avoir utilisé une fausse date de naissance et un faux nom en Suède, et en Équateur - où il prétend que son père réside - et au Panama cette année.

Il a déclaré qu'il espérait à l'origine aller à New York et se déplacer ensuite dans le pays. Le Hezbollah, groupe terroriste soutenu par l'Iran, a lancé des missiles sur le nord d'Israël à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre, qui ont tué une douzaine de soldats de Tsahal et sept civils.