Un Palestinien détenu en Israël pour terrorisme invité à s'exprimer à l'Université Georgetown de Washington

La faculté de droit de Georgetown fait face à une vive controverse suite à l'invitation de Rabhi Karaja, un terroriste détenu en Israël durant plusieurs années pour son implication dans l'attentat ayant coûté la vie à l'adolescente Rina Shnerb en 2019. L'événement, prévu pour ce mardi, est organisé par les "Étudiants pour la justice en Palestine" sous l'intitulé "Prisonniers palestiniens : une soirée avec l'étudiant activiste et ancien prisonnier politique".

Karaja, membre du Front populaire de libération de la Palestine - organisation classée terroriste par les États-Unis et l'Union européenne - avait purgé trois ans et demi de prison pour avoir dissimulé des informations concernant l'attentat à la bombe perpétré sur un site naturel près de l'implantation de Dolev, en Judée-Samarie. Selon les documents judiciaires, il avait été informé deux jours plus tôt des intentions meurtrières de l'auteur de l'attaque, Kassem Shibli.

Yonatan Sindel/Flash90

Cette invitation suscite l'indignation des étudiants juifs du campus. Julia Vox Vanderville, présidente des étudiants juifs à la faculté de droit, a interpellé l'administration, estimant que la présence de Karaja menace la sécurité des étudiants. Malgré ces protestations, l'université, qui n'a pas répondu aux sollicitations des médias, n'a pas annulé l'événement.

Cette controverse s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sur le campus. Quelques semaines après le 7 octobre, l'université avait déjà fait débat en accueillant l'écrivain Muhammad al-Kurd, qui avait qualifié le Hamas de "mouvement de libération".

Georgetown, qui compte parmi ses anciens élèves des personnalités comme Bill Clinton et le roi Abdallah de Jordanie, fait face à des critiques croissantes concernant la montée de l'antisémitisme sur son campus depuis le début du conflit à Gaza.