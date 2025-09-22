Un parc inauguré à New York en hommage à un soldat israélien tué par le Hamas le 7 octobre

Articles recommandés -

Dimanche, des centaines de personnes se sont rassemblées à Oyster Bay, dans l’État de New York, pour inaugurer un parc en mémoire du capitaine Omer Neutra, un soldat israélien de 21 ans originaire de Plainview, tué par le Hamas lors de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023. Sa famille espère toujours que sa dépouille, actuellement retenue à Gaza, sera restituée.

La ville a officiellement renommé ce lieu de verdure « Omer Neutra Memorial Park ». Son père, Ronen Neutra, très ému, a déclaré : « Ce parc a toujours eu une signification pour nous, nous y emmenions Omer quand il était enfant. Le voir porter son nom aujourd’hui est un symbole incroyable de soutien. »

Sa mère, Orna Neutra, a livré un témoignage bouleversant : « Ici, je vois Omer, mon fils plein de malice et de joie, pas le soldat, pas les gros titres. J’entends son rire, ses disputes avec son frère Daniel. Je veux que les enfants qui joueront ici ressentent la même joie et la même appartenance qu’il a connues. » Un terrain de basket, passion de jeunesse d’Omer, a été intégré au parc, avec une plaque commémorative retraçant son parcours, de ce parc d’enfance au champ de bataille où il a combattu « pour la liberté et la démocratie ».

L’acteur américain Michael Rapaport, engagé dans la cause pro-israélienne et proche de la famille, était présent. Il a appelé à la libération immédiate de la dépouille d’Omer et de celles d’autres victimes, ainsi qu’au retour des otages encore détenus par le Hamas.