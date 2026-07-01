Un projet de loi aux États-Unis visant à supprimer l'aide à Israël divise profondément les démocrates

Une proposition d'amendement portée par le représentant républicain Thomas Massie visant à supprimer l'ensemble des financements américains destinés à Israël a mis en lumière les profondes divisions qui traversent le Parti démocrate.

Le texte prévoit de supprimer 3,3 milliards de dollars d'aide à Israël, dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité nationale et du département d'État. Il remet en cause le protocole d'accord signé en 2016 sous la présidence de Barack Obama, qui garantit une assistance militaire américaine à Israël jusqu'en 2028.

Réunis à huis clos mardi, les élus démocrates n'ont pas adopté de position commune. La direction du parti a laissé chaque élu « voter selon sa conscience », illustrant l'ampleur des divergences sur la relation entre Washington et Jérusalem.

Le représentant Bennie Thompson a reconnu n'avoir « jamais vu une telle situation » au sein du groupe démocrate, expliquant que les débats se sont largement concentrés sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou et sur l'évolution de l'opinion des jeunes électeurs démocrates à l'égard d'Israël.

Plusieurs élus ont critiqué un amendement jugé trop large. Le représentant Jerry Nadler a estimé qu'il pourrait également affecter le fonctionnement de l'ambassade américaine en Israël, tandis que Sara Jacobs l'a qualifié de texte « mal rédigé ».

À l'inverse, les figures de l'aile progressiste Greg Casar et Alexandria Ocasio-Cortez ont annoncé leur soutien au texte. Greg Casar a estimé que les contribuables américains ne devaient plus financer « davantage d'armes pour Benjamin Netanyahou », tout en reconnaissant qu'il aurait préféré un texte ciblant uniquement l'aide militaire.

L'amendement a toutefois peu de chances d'être adopté, la majorité des républicains restant fermement favorables au maintien de l'aide américaine à Israël. Son examen souligne néanmoins les fractures croissantes au sein du Parti démocrate sur la politique américaine envers l'État hébreu.