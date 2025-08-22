Articles recommandés -

David Lubin, père de la soldate de la police des frontières Rose-Ida (Ruth Elisheva) Lubin, tuée dans un attentat au couteau à Jérusalem en novembre 2023, subit des attaques antisémites de la part de ses voisins à Atlanta, Géorgie, aux États-Unis où il réside. Il a confié aux médias locaux avoir vécu plusieurs incidents où ses agresseurs lui ont lancé des injures antisémites et se sont moqués de sa fille décédée.

Selon lui, les tensions ont débuté avec l'installation d'une plaque commémorative pour sa fille. Le mémorial a été érigé devant la maison de Lubin, près de celle de ses voisins qui ont accroché des panneaux de soutien aux Palestiniens.

Incident filmé et licenciement

Un incident enregistré en début de semaine, dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux, a provoqué un tollé aux États-Unis et conduit au licenciement de l'un des agresseurs. La confrontation entre Lubin et ses voisins montre Anna Bouzyk proférant des insultes antisémites contre le père endeuillé, affirmant que sa fille "méritait de mourir parce qu'elle est allée se battre".

Le mari d'Anna, Mark, a soutenu les propos de sa femme, insistant sur le fait que la mort de Rose était justifiée "parce qu'elle se battait".

Suite à cette polémique, Mark Bouzyk a été licencié de son poste sur la plateforme d'intelligence artificielle AllaiHealth, qu'il avait lui-même cofondée. Le PDG, Robert Boisjoli, a déclaré : "Le comportement montré dans ces images est intolérable, contraire à nos valeurs et n'a pas sa place dans notre organisation, ni dans la société."