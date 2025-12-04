Un sénateur républicain veut interdire la double nationalité, inquiétudes pour les Israélo-Américains

Le sénateur républicain de l’Ohio Bernie Moreno a déposé un projet de loi visant à interdire la double nationalité aux citoyens américains. Le texte, intitulé Exclusive Citizenship Act of 2025, obligerait toute personne détenant simultanément la nationalité américaine et une autre nationalité à renoncer à l’une d’elles dans un délai d’un an. À défaut, la conservation d’une nationalité étrangère serait interprétée comme une renonciation volontaire à la citoyenneté américaine, conformément à la législation en vigueur.

Né en Colombie et naturalisé à 18 ans après avoir renoncé à sa nationalité d’origine, Moreno défend une vision de « loyauté exclusive » envers les États-Unis. Selon lui, être citoyen américain est « un honneur et un privilège qui ne se partage pas ».

Si cette loi venait à être adoptée, elle toucherait des millions de binationaux, y compris les Américains vivant à l’étranger. Les estimations situent entre 3 % et 10 % la proportion de citoyens américains susceptibles de détenir une seconde nationalité. Les Israélo-Américains seraient particulièrement exposés : entre 200 000 et 600 000 vivent actuellement en Israël, tandis que près de 191 000 Israéliens résident aux États-Unis.

L’alyah américaine continue d’ailleurs de progresser : entre 2023 et 2024, les arrivées sont passées d’environ 3 000 à 3 200, et jusqu’à 4 000 immigrants devraient être comptabilisés pour 2025.

Actuellement, aucune loi américaine n’interdit l’acquisition ou la détention d’une seconde nationalité. L’adoption du projet Moreno représenterait donc un virage historique. S’il était approuvé par le Congrès, il entrerait en vigueur 180 jours après sa promulgation.