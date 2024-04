Un tribunal argentin juge l’Iran et le Hezbollah responsables des attentats meurtriers contre l’ambassade d’Israël et l'AMIA dans les années 90

Un tribunal fédéral argentin a jugé jeudi que l’Iran et le Hezbollah étaient responsables des attentats à la bombe contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires en 1992, et contre l'Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994. Le président argentin Javier Milei s'est réjoui de ce jugement, estimant qu’il mettait un terme à des décennies d'atermoiements et de dissimulations visant à cacher que le Hezbollah avait mené ces attaques terroristes meurtrières commanditées par l’Iran.

AP Photo/Don Rypka

L'ancienne présidente Cristina Kirchner avait "trahi la nation" en signant en 2013 avec l’Iran un "pacte qui promouvait et garantissait l'impunité des terroristes", a également déclaré le bureau de Javier Milei. Cet accord faisait partie de "tentatives de dissimulation". "L'ère de l'impunité a pris fin en République argentine", a poursuivi le bureau de Milei, qui a précisé que ce jugement a été rendu sans pression politique. Les tribunaux ont rendu "la justice que les victimes et leurs familles attendaient depuis des décennies".

(AP Photo/Natacha Pisarenko)

À l’issue du jugement, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a demandé jeudi soir à son homologue argentine, Diana Mondino, de s'entretenir avec le président Milei afin de déclarer le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, organisation terroriste. Il a par ailleurs signalé sa présence à l'occasion de la commémoration de l'attentat contre l’AMIA et suggéré de prendre des mesures contre l’Iran en prévision de la cérémonie.

AP Photo/Victor R. Caivano, File

En 1992, un kamikaze avait foncé sur l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, tuant 29 personnes et en blessant 242 autres. En 1994, une camionnette chargée d'explosifs a foncé sur le bâtiment de l'AMIA, tuant 85 personnes et en blessant 230. Il s'agit de l'attentat terroriste le plus meurtrier de l'histoire du pays.