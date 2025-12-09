Une enquête alarmante révèle la propension des jeunes Américains à adhérer aux thèses antisémites

Pour 56% des sondés l'expression "globalisation de l'intifada" n'est pas antisémite et 47% estiment que qualifier la situation à Gaza de "génocide" ne relève pas de l'antisémitisme

i24NEWS
2 min
Illustration - Manifestation pro-palestinienne aux États-UnisAP Photo/Jose Luis Magana, File

Une nouvelle étude publiée mardi et menée auprès d'étudiants de l'université de Yale aux États-Unis révèle que les jeunes américains ont tendance à adopter des positions plus hostiles à Israël que leurs aînés, et sont également beaucoup plus enclins à souscrire à des opinions considérées comme antisémites.

Les jeunes sondés qui se sont définis comme "très conservateurs" affichent la probabilité la plus élevée d'adhérer à au moins une opinion généralement qualifiée d'antisémite. Par ailleurs, 56% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être certaines que l'expression "globalisation de l'intifada" soit considérée comme antisémite, tandis que 47% estiment que qualifier la situation à Gaza de "génocide" ne relève pas de l'antisémitisme.

Antisémitisme : l'inquiétude monte aux États-Unis

Ces résultats proviennent de l'enquête Yale Youth Poll, un projet de recherche dirigé par des étudiants en licence de l'université, réalisé auprès de jeunes électeurs américains âgés de 18 à 34 ans. Le sondage a porté sur un échantillon de 3 426 électeurs inscrits, dont 1 706 dans la tranche d'âge 18-34 ans.

L'analyse des données a été effectuée par Verasight, et les résultats ont été ajustés en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, du niveau d'éducation et de l'affiliation politique. L'enquête a été menée en anglais, avec une marge d'erreur de ±1,7 point de pourcentage pour l'échantillon total et de ±2,4 points pour l'échantillon des jeunes électeurs.

