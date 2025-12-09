Une enquête alarmante révèle la propension des jeunes Américains à adhérer aux thèses antisémites

Une nouvelle étude publiée mardi et menée auprès d'étudiants de l'université de Yale aux États-Unis révèle que les jeunes américains ont tendance à adopter des positions plus hostiles à Israël que leurs aînés, et sont également beaucoup plus enclins à souscrire à des opinions considérées comme antisémites.

Les jeunes sondés qui se sont définis comme "très conservateurs" affichent la probabilité la plus élevée d'adhérer à au moins une opinion généralement qualifiée d'antisémite. Par ailleurs, 56% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être certaines que l'expression "globalisation de l'intifada" soit considérée comme antisémite, tandis que 47% estiment que qualifier la situation à Gaza de "génocide" ne relève pas de l'antisémitisme.

Ces résultats proviennent de l'enquête Yale Youth Poll, un projet de recherche dirigé par des étudiants en licence de l'université, réalisé auprès de jeunes électeurs américains âgés de 18 à 34 ans. Le sondage a porté sur un échantillon de 3 426 électeurs inscrits, dont 1 706 dans la tranche d'âge 18-34 ans.

L'analyse des données a été effectuée par Verasight, et les résultats ont été ajustés en fonction de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, du niveau d'éducation et de l'affiliation politique. L'enquête a été menée en anglais, avec une marge d'erreur de ±1,7 point de pourcentage pour l'échantillon total et de ±2,4 points pour l'échantillon des jeunes électeurs.