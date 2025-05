Une ex-otage du Hamas retenue par erreur à l'aéroport JFK de New York

Un incident embarrassant s'est produit dimanche à l'aéroport John F. Kennedy de New York, où Liri Elbag, ancienne otage du Hamas libérée après 477 jours de captivité, a été arrêtée et interrogée pendant une heure à son arrivée aux États-Unis.

Liri Elbag, qui servait comme observatrice dans l'armée israélienne avant d'être kidnappée le 7 octobre 2023 à la base de Nahal Oz, voyageait avec sa famille pour des vacances programmées lorsqu'elle a été interpellée par les autorités américaines.

La jeune femme figurait encore dans les registres américains comme étant "en captivité", les bases de données n'ayant apparemment pas été mises à jour depuis sa libération en janvier 2025. Cette défaillance administrative a conduit à son arrestation immédiate à l'atterrissage.

L'incident a nécessité une intervention urgente des autorités israéliennes pour résoudre le malentendu. Selon des sources proches du dossier, une "forte pression" a été exercée pour accélérer la résolution de l'affaire et éviter tout "détresse émotionnelle" supplémentaire à l'ancienne otage. Après une heure de détention et d'interrogatoire, Liri Elbag a finalement été libérée et autorisée à poursuivre son voyage aux États-Unis avec sa famille.