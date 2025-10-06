Une foule anti-israélienne prend pour cible une femme juive à Toronto

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une femme juive de Toronto en larmes, réfugiée dans les toilettes d’un restaurant près du consulat d’Israël, après avoir été importunée et prise en filature par des manifestants anti-Israël. La journaliste Dahlia Kurtz a partagé l’enregistrement, qui a rapidement fait le tour de la toile.

La victime, qui se rendait à un rendez-vous, a été suivie, moquée et filmée par des manifestants ; choquée par l’attentat perpétré la même journée à Manchester, elle dit n’avoir « plus l’impression d’être en sécurité » dans la ville. Même à l’intérieur du restaurant, des marques d’hostilité — notamment sur les murs — l’auraient empêchée de se sentir en sûreté.

La police de Toronto a confirmé être au courant de plusieurs incidents de harcèlement liés aux manifestations et assure surveiller les grands rassemblements près des missions diplomatiques. Des organisations communautaires juives réclament un renforcement de la présence policière et des sanctions claires contre les auteurs d’intimidation.

Pour les représentants associatifs, cet épisode illustre une tendance inquiétante : depuis l’attaque du 7 octobre 2023 et la montée des tensions au Proche-Orient, les actes antisémites ont fortement augmenté au Canada.