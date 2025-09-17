Une journaliste de Radio-Canada suspendue après des propos antisémites à l'antenne

Articles recommandés -

Radio-Canada a présenté ses excuses publiques mardi, après la diffusion de propos antisémites tenus par l’une de ses journalistes lors d’une émission en direct.

En duplex depuis Washington, la journaliste Élisa Serret commentait la visite du secrétaire d’État américain Marco Rubio en Israël, survenue peu après des frappes israéliennes contre le Hamas au Qatar. Interrogée par l’animateur Christian Lattreille sur la position américaine, la journaliste a déclaré que « les Israéliens, en fait les Juifs, financent une grande partie de la politique américaine » et contrôlent « une grande machine ». Elle a ajouté que « les grandes villes américaines et Hollywood sont dirigées par des Juifs ».

Ces propos ont immédiatement suscité une vague d’indignation. Dans un communiqué, Radio-Canada a dénoncé des « accusations stéréotypées, antisémites, erronées et préjudiciables », contraires à ses normes journalistiques. L’entreprise publique a annoncé la suspension immédiate de la journaliste « jusqu’à nouvel ordre ».

https://x.com/i/web/status/1968176134593581469

Christian Lattreille, présentateur de l’émission, a reconnu de son côté qu'il aurait dû immédiatement réagir en plateau aux commentaires de la journaliste. Il a également présenté ses excuses aux téléspectateurs.

Le ministre canadien de l’Identité et de la Culture, Stephen Guilbeault, a lui aussi réagi, rappelant que « l’antisémitisme n’a pas sa place au Canada » et qualifiant les propos d'Alyssa Serra de « diatribes nuisibles ».

La section québécoise du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a vivement condamné l’incident. « Radio-Canada a diffusé des mensonges antisémites », a dénoncé l’organisation dans un message publié sur les réseaux sociaux. Son vice-président, Atta Yudin, a appelé les autorités à agir pour éviter toute banalisation : « L’antisémitisme érode le tissu social. »