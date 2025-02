Une ONG demande à la CPI d'enquêter sur Biden pour "complicité de crimes de guerre à Gaza"

Une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis a exhorté la Cour pénale internationale à enquêter sur l'ancien président Joe Biden et deux membres de son cabinet pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

La requête, soumise par Democracy for the Arab World Now (Dawn) le mois dernier mais rendue publique lundi, demande à la CPI d'enquêter sur Biden, ainsi que sur l'ancien secrétaire d'État Antony Blinken et l'ancien secrétaire à la Défense Lloyd Austin, pour leurs "rôles d'accessoires en aidant et en encourageant, ainsi qu'en contribuant intentionnellement, aux crimes de guerre israéliens et aux crimes contre l'humanité à Gaza".

L'année dernière, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre le chef militaire du Hamas Mohammed Deif, dont la mort a récemment été confirmée par le Hamas, pour des crimes de guerre présumés liés à la guerre de Gaza. La soumission de 172 pages de Dawn, que l'organisation dit avoir été préparée avec le soutien d'avocats enregistrés à la CPI et d'autres experts en crimes de guerre, allègue que les anciens responsables américains ont violé des articles du Statut de Rome, la charte fondatrice de la cour, dans leur soutien à Israël.

Selon un communiqué de presse, la soumission du groupe à la CPI expose ce qu'elle décrit comme "un schéma de décisions délibérées et intentionnelles de ces responsables pour fournir un soutien militaire, politique et public facilitant les crimes israéliens à Gaza", y compris "au moins 17,9 milliards de dollars de transferts d'armes, de partage de renseignements, d'assistance au ciblage, de protection diplomatique et d'approbation officielle des crimes israéliens, malgré la connaissance de la façon dont un tel soutien avait et permettrait substantiellement de graves abus".

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de Dawn, a déclaré : "Non seulement Biden, Blinken et Austin ont ignoré et justifié les preuves accablantes des crimes grotesques et délibérés d'Israël, annulant les recommandations de leur propre personnel de stopper les transferts d'armes à Israël, mais ils ont redoublé d'efforts en fournissant à Israël un soutien militaire et politique inconditionnel pour s'assurer qu'il puisse perpétrer ses atrocités." Le communiqué souligne également le soutien politique que les États-Unis ont fourni à Israël en opposant leur veto à plusieurs résolutions de cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l'ONU.