Un pro-palestinien interrompt le concert de Regina Spektor : "Tu cries juste sur une Juive", lui répond la chanteuse

La chanteuse américaine, Regina Spektor, a été contrainte d'interrompre son concert samedi soir à Portland (Oregon, USA) après avoir été prise à partie par un manifestant pro-palestinien. L’incident s’est produit au milieu de son spectacle à Revolution Hall, lorsque quelqu’un dans le public a crié : "Free f***ing Palestine". Spektor a répondu avec calme mais fermeté : "Tu cries juste sur une Juive."

L’artiste, connue pour son engagement en faveur d’Israël, a ensuite échangé avec d'autres spectateurs, certains l’accusant de fermer les yeux sur la situation humanitaire à Gaza. L’échange tendu a mis en lumière les tensions croissantes autour du conflit israélo-palestinien, même dans des espaces culturels autrefois considérés comme apolitiques.

"Ce n’est pas une section de commentaires sur Internet, c’est un concert", a lancé Regina Spektor à un spectateur qui accusait Israël de génocide. Elle a ajouté : "Vous pouvez quitter la salle si vous voulez. Ce n’est pas l’endroit pour ce genre de débat."

Regina Spektor, née en URSS et émigrée aux États-Unis dans son enfance pour fuir l’antisémitisme, a exprimé sa douleur face au fait d’être à nouveau stigmatisée. "La seule raison pour laquelle je parle anglais, c’est parce que ma famille a dû fuir un pays où les Juifs étaient marginalisés. Et aujourd’hui, je suis à nouveau mise à l’écart ici. Ça suffit."

La chanteuse a déjà été visée par des critiques sur les réseaux sociaux pour ses prises de position pro-israéliennes, notamment après avoir réagi publiquement contre une publication de Björk en soutien aux Palestiniens. Elle avait aussi participé à un événement à New York en commémoration des attaques du 7 octobre 2023, où elle avait chanté "Avinou Malkeinou", une prière juive traditionnelle. Malgré les tensions, la majorité du public a applaudi Spektor et scandé "Am Israël hai", une expression hébraïque signifiant "Le peuple d’Israël vit".