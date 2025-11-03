Une rescapée de la Shoah de 92 ans vote pour la première fois pour barrer la route à Mamdani

À 92 ans, Galina Guterman, survivante de la Shoah installée dans le Bronx, a voté pour la première fois de sa vie. Et ce n’est pas un choix anodin : elle a glissé un bulletin en faveur de l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qu’elle voit comme le seul capable de stopper le candidat socialiste Zohran Mamdani, favori de la course à la mairie de New York.

« Je n’ai jamais voté auparavant. Je le fais parce que je crois que Mamdani est un antisémite aux politiques économiques dangereuses », a-t-elle déclaré au New York Post, par l’intermédiaire d’un traducteur russe.

Enfant, Guterman avait fui les nazis pour la Sibérie avant de devenir pathologiste en Russie. Dans les années 1990, elle a émigré aux États-Unis après avoir fui le socialisme soviétique — son chalet près de Moscou ayant été incendié lors d’un acte antisémite.

Mamdani, membre du Parti démocrate socialiste, soutient le mouvement BDS et s’est dit favorable à l’arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour « crimes de guerre ». Il a également utilisé l’expression « globalize the intifada », qu’il affirme désormais ne plus encourager.

Mais pour Guterman, ces explications ne suffisent pas : « Quand j’entends ce qu’il dit, je n’y vois aucune bienveillance. » Elle conclut avec émotion : « Cuomo est honnête, réel, digne de confiance. C’est un homme bon. »