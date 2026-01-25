Une université américaine licencie la fille du chef du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran

L’université Emory, à Atlanta, a confirmé le licenciement de Fatemeh Ardeshir Larijani, fille d’un haut responsable sécuritaire iranien récemment sanctionné par les États-Unis, à la suite d’une vive controverse publique autour de sa présence au sein de l’établissement.

Dans une déclaration transmise au média Iran International, le Winship Cancer Institute, rattaché à Emory, a indiqué qu’"une médecin, fille d’un haut responsable du gouvernement iranien, n’est plus employée par Emory", sans fournir de détails supplémentaires, invoquant la confidentialité liée aux affaires de personnel.

Cette décision intervient quelques jours après l’annonce de sanctions américaines contre Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, accusé par le Trésor américain d’avoir coordonné la répression du régime contre des manifestations nationales au nom du guide suprême Ali Khamenei. Washington le considère comme l’un des "architectes" de ce qui est décrit comme la répression la plus meurtrière de l’histoire récente de l’Iran.

https://x.com/i/web/status/2015323925698298266 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ali Larijani, ancien membre des Gardiens de la révolution, avait déjà occupé ce poste entre 2005 et 2007 avant de présider le Parlement iranien pendant plus d’une décennie. Connu pour ses attaques verbales contre Israël, il a par le passé revendiqué l’aide iranienne au Hamas, qualifié de terroriste, et récemment averti que l’Iran pourrait se doter de l’arme nucléaire en cas d’attaque.

L’université n’a pas explicitement établi de lien entre ces sanctions et le licenciement, tout en rappelant que ses recrutements respectent les lois fédérales et locales. Fatemeh Ardeshir Larijani occupait un poste de professeure assistante en hématologie et oncologie, où elle menait des recherches sur de nouvelles cibles thérapeutiques et les mécanismes de résistance immunitaire dans le cancer du poumon. Sa page biographique a depuis été retirée du site de l’université.

Plus tôt dans la semaine, le représentant républicain Buddy Carter, élu de Géorgie, avait publiquement exigé son renvoi et la révocation de sa licence médicale, estimant inacceptable que la fille d’un responsable iranien prônant la violence exerce aux États-Unis. Sa prise de position faisait suite à une manifestation devant le centre anticancéreux, où des Iraniens dénonçaient le rôle de son père dans la répression des protestataires.