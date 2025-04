Des manifestations "Hands Off!" mobilisent des milliers d'Américains contre Trump et Musk

Des milliers d'Américains se sont mobilisés samedi dans plus de 1 200 localités à travers tous les États-Unis pour protester contre les politiques mises en place par l'administration Trump. Ce mouvement baptisé "Hands Off!" (Bas les pattes!) constitue la plus importante journée de manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du républicain. Ces rassemblements, organisés par une coalition de plus de 150 groupes incluant organisations de défense des droits civiques, syndicats et associations de vétérans, se sont déroulés pacifiquement dans toutes les grandes villes du pays. De Manhattan à Anchorage en Alaska, en passant par Seattle, Portland, Los Angeles et Miami, les manifestants ont exprimé leur opposition aux mesures prises par le gouvernement.

Les protestataires dénoncent notamment les licenciements massifs de fonctionnaires fédéraux, la fermeture des bureaux de la Sécurité sociale, la réduction des protections pour les personnes transgenres et les politiques d'immigration. Beaucoup critiquent particulièrement le rôle d'Elon Musk, à la tête du Département de l'efficacité gouvernementale, accusé d'orchestrer ces coupes budgétaires.

À Washington, plusieurs élus démocrates du Congrès ont pris la parole sur le National Mall devant une foule nombreuse. Des manifestations se sont également tenues à proximité des lieux fréquentés par le président, notamment près de son club de golf en Floride où il participait au championnat senior. La Maison Blanche a réagi en assurant que le président continuerait à protéger la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid pour les bénéficiaires éligibles, tout en accusant l'opposition de vouloir étendre ces prestations aux immigrants en situation irrégulière.

Depuis son entrée en fonction, l'administration Trump a licencié plus de 121 000 fonctionnaires fédéraux, supprimé le télétravail et remis en question les conventions collectives. Elon Musk, à la tête du "Département de l'efficacité gouvernementale", pousse activement des politiques de réduction des dépenses, notamment au sein de l'USAID et de la Sécurité sociale.