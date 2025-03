USA/Affaire Mahmoud Khalil : son dossier transféré au New Jersey après son arrestation

L’affaire de Mahmoud Khalil, étudiant palestinien et résident légal aux États-Unis, a pris un nouveau tournant lorsque le juge fédéral de Manhattan a décidé de transférer son dossier au New Jersey, a rapporté Politico. Khalil, qui avait dirigé des manifestations sur le campus de Columbia contre la guerre Israël-Hamas, est désormais confronté à une procédure d'expulsion. Bien qu’aucune accusation pénale ne pèse contre lui, l’administration Trump invoque une menace pour la politique étrangère américaine, selon le secrétaire d’État Marco Rubio.

Le juge Jesse Furman a estimé que l’affaire ne devait pas être traitée à Manhattan, où Khalil avait déposé sa demande, ni en Louisiane, où il avait été transféré après son arrestation. Furman a ainsi désigné le New Jersey comme la juridiction appropriée, car c'est là que Khalil a été détenu après son arrestation le 8 mars 2025 à son domicile à l’Université Columbia. Après plusieurs heures de détention à Manhattan, il a été transféré à un centre de rétention dans le New Jersey. Le tribunal a rejeté la demande du gouvernement de déplacer le dossier en Louisiane, soulignant que cela pourrait empêcher Khalil de bénéficier d’un examen judiciaire avant une éventuelle expulsion. Cette affaire soulève des questions cruciales concernant les pouvoirs du gouvernement de révoquer le statut de résident permanent d’un individu sans charges pénales et de procéder à une expulsion forcée. L’avocat de Khalil continue de contester cette procédure, alors que l’étudiant reste sous détention, son avenir aux États-Unis toujours incertain.