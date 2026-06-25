Venezuela : de lourdes pertes redoutées après deux puissants séismes

Deux puissants séismes ont frappé mercredi le nord du Venezuela, faisant craindre un lourd bilan humain et d’importants dégâts matériels.

Selon l’Institut américain de géophysique (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 a été enregistrée près de San Felipe, suivie moins d’une minute plus tard par un second séisme de magnitude 7,5, plus puissant, à environ 23 kilomètres au sud-est de Yumare.

L’USGS estime que près de 8 millions de personnes ont ressenti des secousses allant de « fortes » à « violentes ». L’agence évoque un risque élevé de nombreuses victimes et de dégâts étendus.

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À Caracas, pourtant située à environ 300 kilomètres de l’épicentre, plusieurs bâtiments ont été endommagés. Des vidéos montrent des nuages de poussière dans certains quartiers, des façades éventrées et des habitants fuyant les immeubles en panique.

Les services d’urgence ont signalé au moins trois effondrements partiels dans l’est de la capitale, notamment autour de la place Altamira. Les autorités locales indiquent qu’il est encore trop tôt pour établir un bilan précis des blessés ou des morts.

Les secousses ont également été ressenties jusqu’en Colombie voisine.

Les centres américains d’alerte aux tsunamis ont indiqué que des vagues dangereuses restaient possibles sur les côtes situées dans un rayon de 300 kilomètres autour de l’épicentre, même si l’alerte précédemment émise pour Porto Rico et les îles Vierges a été levée.