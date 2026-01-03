Venezuela : Donald Trump affirme que Maduro a été "capturé et expulsé"

La crise autour du Venezuela a franchi un nouveau seuil ce samedi après des déclarations du président américain Donald Trump. Dans un message publié sur son réseau social Truth, Trump a affirmé que le président vénézuélien Nicolás Maduro avait été « capturé avec son épouse puis expulsé du pays ».

Ces déclarations interviennent après une nuit marquée par de violentes explosions à Caracas, attribuées à des frappes américaines.

Des responsables américains ont confirmé à Reuters que les États-Unis menaient des opérations militaires « à l’intérieur du Venezuela », sans fournir de détails supplémentaires. Le New York Times a rapporté que l’entourage proche de Maduro serait en sécurité, tout en indiquant que la localisation du président demeurait inconnue.

Sur le plan diplomatique, les réactions internationales se multiplient. L’Iran a condamné « fermement l’attaque militaire américaine contre le Venezuela », dénonçant une « violation flagrante de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale » du pays. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé que cette « agression militaire » constituait une menace directe pour la paix et la sécurité régionales et internationales, appelant l’ONU et le Conseil de sécurité à intervenir.

En Amérique latine, le président colombien Gustavo Petro a dénoncé une attaque « aux missiles » contre Caracas et a appelé à une réunion immédiate de l’Organisation des États américains (OEA) et des Nations unies afin d’examiner la légalité internationale de ces frappes. En Europe, le député français LFI Manuel Bompard a qualifié les bombardements américains « d’agression qui viole toutes les règles du droit international » et a appelé les autorités françaises à une condamnation ferme.

Ces événements surviennent alors que Donald Trump avait récemment affirmé que les « jours de Nicolás Maduro étaient comptés », évoquant ouvertement la possibilité d’une intervention militaire. La situation reste extrêmement volatile, dans un contexte de forte tension régionale et d’incertitude totale quant au sort du président vénézuélien.