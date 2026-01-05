Venezuela : Trump aurait désavoué Maria Corina Machado en raison de son prix Nobel

Selon un article du Washington Post, le président américain Donald Trump aurait tourné le dos à la dirigeante de l’opposition vénézuélienne Maria Corina Machado en raison de sa récente distinction par le prix Nobel de la paix. D’après des sources proches de l’administration, l’acceptation de ce prix par Machado aurait constitué, aux yeux de Trump, une erreur politique majeure. Celle-ci avait pourtant pris soin de lui dédier son prix et même de l'appeler, sachant pertinemment que le locataire de la Maison Blanche convoitait cette distinction.

La cheffe de l’opposition, qui a quitté clandestinement le Venezuela le mois dernier avec l’aide des États-Unis pour se rendre en Norvège à la cérémonie de remise des prix, s’est retrouvée au centre de déclarations surprenantes du président américain samedi, peu après l’arrestation du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

Interrogé sur Machado et sur la situation politique au Venezuela, Trump a minimisé son influence, affirmant qu’elle « ne bénéficie d’aucun soutien ni respect au sein du pays » et qu’elle aurait du mal à diriger le Venezuela. Il a également exprimé sa préférence pour une coopération avec la vice-présidente désignée présidente par intérim Delcy Rodríguez, en accord avec les intérêts américains.

L’article souligne que cette volte‑face intervient alors que Maria Corina Machado était considérée comme une figure centrale de l’opposition démocratique. Lors des élections de l’année précédente, le candidat soutenu par son mouvement, Edmundo González, avait obtenu plus des deux tiers des voix, mais Maduro avait rejeté les résultats et refusé de quitter le pouvoir.

Des proches de Maria Corina Machado ont exprimé leur surprise face aux critiques de Trump, estimant que ses propos étaient blessants pour le mouvement d’opposition. Dimanche, la lauréate du Prix Nobel et ses partisans ont de nouveau appelé les opposants à Maduro et diaspora vénézuélienne à se mobiliser, mais l'appel n'a pour le moment pas réellement eu de traduction sur le terrain.