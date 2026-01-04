Venezuela : Trump menace Delcy Rodriguez de "lourdes conséquences" en cas de désobéissance

Dans une interview accordée au magazine The Atlantic, le président américain Donald Trump a averti que Delcy Rodríguez, désignée présidente par interim du Venezuela, « paierait un prix très lourd » si elle ne se conformait pas aux exigences de Washington.

Trump a précisé dimanche matin lors d'un entretien téléphonique depuis son club de golf de West Palm Beach, que la situation au Venezuela « ne pourrait pas être pire » et que l’opération américaine ayant abouti à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse "ne saurait être remise en cause". Il a également laissé entendre que la résistance persistante des dirigeants vénézuéliens pourrait provoquer une intensification de l’intervention américaine.

Le président a par ailleurs ouvert la perspective d’autres actions militaires au-delà du Venezuela, mentionnant notamment le Groenland, qu’il a qualifié de territoire stratégique entouré par les flottes navales russe et chinoise.

Ces déclarations marquent un tournant dans la position de Trump sur le changement de régime et la reconstruction nationale, qu’il avait jusque-là évité d’aborder. Il a affirmé : « La reconstruction ou le changement de régime, quel que soit le nom qu’on lui donne, est préférable au statu quo. »

La présidente par interim vénézuelienne Delcy Rodríguez avait auparavant nié tout accord de coopération avec les États-Unis, affirmant que le Venezuela « ne sera pas une colonie » et que le pays poursuivrait la politique de Maduro.

Trump a justifié sa nouvelle approche en évoquant les expériences passées des États-Unis au Moyen-Orient, notamment la guerre en Irak, et a réaffirmé sa volonté de maintenir l’influence américaine dans l’hémisphère occidental, selon ce qu’il appelle la « doctrine Donroe ».