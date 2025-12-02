Venezuela : Trump réunit son Conseil de sécurité, Maduro mobilise ses partisans face à la menace d’intervention

Les tensions entre Washington et Caracas ont franchi un nouveau seuil lundi, alors que Donald Trump a réuni à la Maison Blanche son Conseil de sécurité nationale pour évoquer la situation au Venezuela, alimentant les spéculations sur une possible intervention américaine. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, est restée évasive sur les décisions envisagées, refusant d’entrer « dans les détails » de la réunion.

À Caracas, Nicolás Maduro a répliqué en rassemblant plusieurs milliers de partisans. Le président vénézuélien a dénoncé « 22 semaines d’agression » et assuré qu’il ne céderait pas : « Nous voulons la paix, mais une paix avec souveraineté, pas la paix des esclaves. » La foule a scandé son soutien au chef de l’État, rejetant toute velléité américaine de « colonisation ».

Ces déclarations interviennent alors que Washington a récemment ordonné la fermeture totale de l’espace aérien vénézuélien et menace de cibler directement des « trafiquants de drogue vénézuéliens » sur terre. Les États-Unis ont déjà renforcé leur présence militaire dans les Caraïbes depuis août, accusant Maduro de diriger un cartel, accusations que Caracas qualifie de prétexte pour provoquer un changement de régime et s’emparer des ressources pétrolières.

Aux États-Unis, la stratégie de Trump alimente également des critiques, y compris au Congrès. Le sénateur démocrate Chuck Schumer a averti qu’il chercherait à limiter tout recours aux forces armées sans aval du Capitole. Par ailleurs, une frappe controversée contre un bateau suspecté de narcotrafic, ayant fait 83 morts depuis septembre, suscite de vives interrogations sur la légalité des opérations américaines.

Dans ce climat explosif, les positions semblent se durcir de part et d’autre, laissant planer le spectre d’une escalade régionale.