"Victoire totale" : l'Université Columbia cède aux exigences de Trump

L'Université Columbia va se plier aux exigences du président américain Donald Trump comme condition préalable à des négociations sur le financement fédéral de 400 millions de dollars qu'il a suspendu ce mois-ci, selon des informations publiées par le Wall Street Journal.

Des concessions importantes

Parmi les exigences auxquelles l'université a cédé figurent l'interdiction du port de masques sur son campus, l'octroi de nouveaux pouvoirs à 36 policiers leur permettant d'arrêter des étudiants sur le terrain universitaire, et la nomination d'un nouveau vice-président avec de larges pouvoirs de supervision sur le département d'études du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'Afrique, ainsi que sur le Centre d'études palestiniennes.

Un haut responsable de l'Université Columbia a confié au journal que "l'établissement avait envisagé des options juridiques pour contester l'équipe du président Trump, mais a finalement conclu que le gouvernement fédéral dispose de tant de leviers de pression disponibles, y compris la restitution des fonds, que ce serait une bataille difficile".

Sanctions financières comme moyen de pression

Pour rappel, au début du mois, l'administration Trump avait annoncé l'annulation de subventions et de contrats fédéraux destinés à l'université en raison des manifestations pro-palestiniennes qui s'y étaient déroulées. Les subventions en question étaient notamment destinées à l'Administration des services généraux et au Département de l'éducation. L'administration américaine avait alors l'intention de couper un montant bien plus important. À l'époque, une source américaine avait déclaré que l'université serait soumise à une période d'essai de 30 jours pour traiter les griefs soulevés.