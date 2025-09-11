Vive émotion en Israël et dans le monde après la mort de Charlie Kirk, Netanyahou lui rend hommage

Articles recommandés -

L'assassinat de Charlie Kirk, figure emblématique du conservatisme américain, a suscité une vague de condamnations de la part de dirigeants politiques internationaux et de personnalités publiques. Le commentateur de 31 ans a été abattu mercredi soir lors d'une conférence à l'Université de la Vallée de l'Utah, à Orem.

Réactions officielles israéliennes

Les autorités israéliennes ont été parmi les premières à réagir, Kirk étant un fervent soutien de l'État hébreu. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a révélé avoir eu un entretien avec Kirk il y a deux semaines, l'ayant invité en Israël.

"Kirk a été assassiné pour avoir dit la vérité et défendu la liberté", a déclaré Netanyahou sur X/Twitter, qualifiant le défunt d'"ami inconditionnel" d'Israël. Le président Isaac Herzog a déploré la perte d'un "véritable ami et allié précieux", condamnant "fermement ce terrible acte de violence".

Le président de la Knesset Amir Ohana et plusieurs ministres, dont Itamar Ben-Gvir (Sécurité nationale) et Miri Regev (Transports), ont également rendu hommage au commentateur, soulignant son soutien à Israël.

Condamnations américaines bipartisanes

Aux États-Unis, les réactions ont traversé les clivages politiques. Le président Donald Trump a salué sur Truth Social "le grand, et même légendaire, Charlie Kirk", tandis que le vice-président JD Vance lui a rendu hommage sur X/Twitter.

Les anciens présidents ont également réagi : Joe Biden a déclaré qu'il "n'y a pas de place dans notre pays pour ce genre de violence", Barack Obama a condamné cette "violence méprisable", et Kamala Harris a souligné que "la violence politique n'a pas sa place en Amérique".

https://x.com/i/web/status/1965844917282111684 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le gouverneur de l'Utah Spencer Cox a qualifié l'événement d'"assassinat politique" lors d'une conférence de presse, précisant collaborer "étroitement avec nos partenaires étatiques et fédéraux" dans l'enquête.

Réactions du monde conservateur

Les milieux conservateurs américains ont exprimé leur émotion. Ben Shapiro, collègue de Kirk, s'est dit "profondément abasourdi" et "le cœur brisé", rappelant avoir fait la connaissance de Kirk quand celui-ci avait 18 ans.

Plusieurs sénateurs républicains, dont Ted Cruz qui a qualifié l'assassinat d'"acte d'une horreur indicible", ont rendu hommage à Kirk. Le secrétaire d'État Marco Rubio a souligné que "l'engagement de Charlie Kirk envers les générations futures de l'Amérique résonneront pendant des décénies".

Condamnations internationales

Sur la scène internationale, plusieurs dirigeants ont réagi. L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé "un signe du désespoir et de la lâcheté absolus", tandis que la Première ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié l'incident de "meurtre atroce, une blessure profonde pour la démocratie".

Le président argentin Javier Milei a évoqué une "vague de violence politique de gauche", des propos repris par certains responsables russes dans un contexte géopolitique tendu.

Réactions des organisations juives

Les principales organisations juives américaines ont également exprimé leurs condoléances. Les Fédérations juives d'Amérique du Nord ont déclaré que "la violence politique n'a pas sa place dans notre démocratie", tandis que la Coalition juive républicaine a salué Kirk comme "une lumière brillante en ces temps troublés".

Le rabbin Shmuley Boteach a mis en garde contre la "diabolisation des militants pro-israéliens" qui serait "devenue absolument mortelle".

Un parcours fulgurant

Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA à l'âge de 18 ans, était devenu une figure influente du conservatisme américain, particulièrement auprès des jeunes. Son organisation, présente sur de nombreux campus universitaires, défendait les valeurs conservatrices et le soutien à Israël.

L'enquête sur les circonstances exactes de sa mort se poursuit, alors qu'un homme arrêté sur les lieux de la fusillade et présenté comme un suspect, a finalement été relâché.