Vœux de Pessah du Président Trump : Un message de solidarité envers la communauté juive

Dans une allocution marquant la fête de Pessah, le président Donald Trump a adressé ses vœux chaleureux à la communauté juive américaine, israélienne et mondiale. Cette intervention, prononcée depuis la Maison Blanche, souligne l'importance de cette célébration religieuse fondamentale dans la tradition juive.

Le président a rappelé la signification profonde de Pessah, qui commémore la libération des Israélites de l'esclavage en Égypte sous la conduite de Moïse. Trump a mis en lumière le voyage de 40 ans vers la Terre promise, une histoire qui résonne tant pour sa dimension spirituelle que pour les valeurs universelles qu'elle véhicule.

"À toutes les familles juives qui se réunissent avec des amis et des proches cette semaine, bonne fête de Pessah," a déclaré le président. Il a souligné comment cette fête illustre "la puissance durable" de la foi juive et "l'importance de mettre notre fierté en Dieu, peu importe la circonstance." Dans son message, Trump a également exprimé son soutien à l'État d'Israël, concluant ses vœux par une bénédiction pour la communauté juive, Israël et les États-Unis.

Cette allocution s'inscrit dans la tradition des présidents américains qui reconnaissent régulièrement les grandes fêtes religieuses, témoignant de l'engagement de l'administration Trump envers les relations américano-israéliennes et son respect pour la diversité religieuse au sein de la nation.