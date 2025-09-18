Washington bloque une résolution de l’ONU appelant à un cessez-le-feu à Gaza

Articles recommandés -

Les États-Unis ont opposé jeudi leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU initiée par l’Algérie, visant à imposer un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza.

Le texte, soutenu par 14 des 15 membres du Conseil, réclamait la levée des restrictions sur l’entrée de l’aide humanitaire mais ne condamnait pas le Hamas, ni ne demandait la libération immédiate des otages détenus dans la bande de Gaza.

Morgan Ortagus, conseillère auprès de la mission américaine à l’ONU, a justifié ce veto :

« Notre opposition n’est pas une surprise. Cette résolution échoue à condamner le Hamas et à reconnaître le droit d’Israël à se défendre. Elle légitime de faux récits qui profitent au Hamas. Gaza est en crise humanitaire à cause du Hamas et parce que la communauté internationale a fermé les yeux sur l’utilisation détournée des milliards d’aides versées », a-t-elle déclaré. L’ambassadeur israélien auprès de l’ONU, Danny Danon, a vivement critiqué le texte, dénonçant une initiative « déconnectée de la réalité » : « Pour certains membres du Conseil, c’est du théâtre. Pour Israël, c’est une réalité quotidienne. Cette proposition n’évoque ni le massacre du 7 octobre, ni le désarmement du Hamas. Ce n’est pas de la diplomatie, c’est de la reddition », a-t-il martelé. Danon a réaffirmé qu’aucun cessez-le-feu ne serait accepté tant que les otages ne seraient pas libérés : « Ceux qui se soucient vraiment de Gaza doivent travailler à en expulser le Hamas. Israël poursuivra la pression militaire jusqu’au retour de tous les otages ».