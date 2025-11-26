Washington : deux militaires tués par balles près de la Maison-Blanche, un suspect arrêté

Deux militaires de la Garde nationale déployés dans le centre de Washington ont été abattus mercredi à proximité immédiate de la Maison-Blanche, un drame qui ravive les inquiétudes autour de la sécurité dans la capitale américaine. Les autorités ont rapidement annoncé l’arrestation d’un suspect, lui-même grièvement blessé.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a confirmé sur X que les deux soldats originaires de son État avaient « succombé à leurs blessures ». Le président Donald Trump, depuis sa résidence de Mar-a-Lago, a qualifié l’assaillant « d’animal » et assuré qu’il « paiera très cher » son acte, tout en suivant « de près » la situation à la veille de Thanksgiving.

L’attaque s’est produite dans une zone particulièrement sensible, quadrillée depuis août par des centaines de militaires déployés à la demande du président, malgré l’opposition des autorités locales démocrates. Selon les secours, trois personnes ont été prises en charge pour des blessures par balles. Des journalistes ont vu un militaire évacué sur un brancard tandis que des hélicoptères de police survolaient le secteur, immédiatement bouclé par un impressionnant dispositif de sécurité.

Des témoins décrivent une scène de panique : « On a entendu plusieurs coups de feu », raconte Angela Perry, agente de sécurité qui circulait en voiture avec ses enfants. Un autre témoin, Mohammed Elkattabi, évoque « deux civières » aperçues après avoir visité la Maison-Blanche.

L’incident survient dans un contexte politique tendu : plusieurs villes contestent devant la justice les déploiements décidés par la Maison-Blanche. La semaine dernière, les tribunaux ont déjà donné raison à la municipalité de Washington, qui accuse l’exécutif fédéral d’abus de pouvoir.