Washington et l’administration Trump trouvent un accord sur le contrôle de la police

La ville de Washington et l’administration Trump ont conclu vendredi un accord de dernière minute sur la gestion des forces de l’ordre de la capitale américaine, quelques heures après le dépôt d’une plainte de la municipalité dénonçant une « prise de contrôle hostile » de sa police par l’État fédéral.

L’arrangement, validé devant un tribunal fédéral, permet à la cheffe actuelle de la police, Pamela Smith, de conserver son poste. Le compromis prévoit que Terry Cole, chef de la DEA nommé par le gouvernement comme « responsable d’urgence », émette désormais ses directives en passant par les services de la maire Muriel Bowser, et non en prenant directement la tête de la police locale.

Donald Trump avait annoncé cette semaine placer la sécurité de Washington sous le contrôle fédéral, justifiant cette décision par la nécessité de « nettoyer » une ville qu’il juge « envahie par des gangs violents ». Pourtant, selon les chiffres officiels, la criminalité violente est à son plus bas niveau depuis trente ans. La municipalité, qui dispose d’un statut particulier sous tutelle du Congrès, avait contesté la légalité de cette mesure. « Nous n’avons pas besoin d’une prise de contrôle hostile », a insisté le procureur Brian Schwalb, satisfait du compromis. Outre la nomination de Cole, le président américain a mobilisé 800 gardes nationaux dans les rues de Washington, une présence militaire qui devrait se maintenir « jusqu’au rétablissement de l’ordre public », selon le Pentagone.