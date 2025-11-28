Washington resserre sa politique migratoire après l'attaque meurtrière près de la Maison-Blanche

L’administration américaine a annoncé jeudi un durcissement majeur de sa politique migratoire, dans le sillage de l’attaque armée meurtrière perpétrée la veille par un ressortissant afghan contre deux militaires de la Garde nationale à proximité immédiate de la Maison-Blanche. L’USCIS, l’agence fédérale chargée de l’immigration, a confirmé qu’un réexamen complet des cartes vertes déjà accordées à des ressortissants de pays considérés comme sensibles allait être lancé sur instruction du président Donald Trump.

Joseph Edlow, directeur de l’agence, a indiqué sur X que chaque permis de résidence permanente octroyé à des citoyens issus de 19 États répertoriés comme préoccupants serait désormais passé au crible. Parmi ces pays figurent notamment l’Afghanistan, la Somalie, l’Iran, Cuba, la Libye, le Yémen ou encore le Venezuela. Cette liste avait été établie en juin dans une proclamation présidentielle.

Cette décision intervient après la mort d’une soldate de la Garde nationale, grièvement blessée mercredi lors d'une fusillade près du complexe présidentiel. L’assaillant, arrivé aux États-Unis en 2021 dans le cadre d’un programme de relocalisation mis en œuvre après la prise de pouvoir des talibans, aurait tiré à bout portant avant d’être neutralisé. Un autre militaire demeure dans un état critique.

Lors d’une intervention publique et de messages publiés sur TruthSocial, Donald Trump a dénoncé ce qu’il a qualifié d’"acte terroriste" et a violemment mis en cause la politique migratoire de son prédécesseur Joe Biden. Selon lui, l’administration précédente a "fait venir par avion des milliers de personnes qui n’auraient jamais dû entrer" sur le territoire américain. Le président a assuré que cet épisode prouvait l’urgence de reprendre le contrôle des flux migratoires.

Trump est allé plus loin, évoquant son intention d’imposer un moratoire temporaire sur l’immigration en provenance de plusieurs pays du "tiers-monde". Interrogé sur les États concernés, il a cité l’Afghanistan et la Somalie, accusant cette dernière de "coûter de l’argent aux États-Unis" et visant personnellement la parlementaire d’origine somalienne Ilhan Omar, qu’il accuse de "dénigrer" son pays d’accueil.

Ce tournant sécuritaire marque un nouveau durcissement dans la doctrine de la Maison-Blanche, qui entend désormais lier plus étroitement immigration et lutte antiterroriste.