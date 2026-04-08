Washington revendique la destruction de l’appareil militaire iranien et affiche sa préparation à reprendre les combats

Les États-Unis ont revendiqué une victoire militaire majeure contre l’Iran, affirmant avoir « complètement détruit » son appareil industriel de défense, tout en avertissant qu’ils restent prêts à reprendre les hostilités à tout moment. Lors d’une conférence de presse, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a assuré que Téhéran n’était désormais plus en mesure de produire des missiles, roquettes ou drones. « Ils ne peuvent plus construire de missiles, leurs usines ont été rasées », a-t-il déclaré, évoquant une défaite « humiliante » pour l’Iran.

À ses côtés, le chef d’état-major des armées américaines, le général Dan Caine, a insisté sur l’ampleur des opérations menées ces dernières semaines. Selon lui, plus de 13 000 cibles ont été frappées, dont des milliers de cibles « dynamiques », identifiées et détruites en temps réel. Il affirme également que près de 80 % des systèmes de défense antiaérienne iraniens ont été neutralisés, ainsi que des centaines de sites liés aux missiles balistiques et aux munitions.

Les forces américaines auraient en outre démantelé une grande partie du réseau logistique et des communications militaires iraniennes, avec la destruction de plus de 2 000 nœuds de communication. « Nous avons dégradé leur capacité à frapper les forces américaines et leurs alliés », a-t-il souligné.

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Malgré l’annonce d’un cessez-le-feu, les responsables américains insistent sur le caractère provisoire de la trêve. « Un cessez-le-feu est une pause », a rappelé Dan Caine, précisant que l’armée reste « prête » à reprendre les opérations « avec la même rapidité et précision » si nécessaire.

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Washington maintient également une ligne dure sur le dossier nucléaire. « L’Iran nous donnera son uranium enrichi ou nous le prendrons », a averti le général, reflétant la détermination américaine à imposer ses exigences dans les négociations en cours.

Ces déclarations illustrent une stratégie américaine mêlant pression militaire maximale et ouverture diplomatique, dans un contexte de trêve fragile et de fortes incertitudes sur l’issue des discussions avec Téhéran.