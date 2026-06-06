Washington s’inquiète d’un espionnage israélien accru, Israël dément

Le Pentagone a relevé ces dernières semaines au niveau le plus élevé son évaluation de la menace de contre-espionnage liée à Israël, selon plusieurs responsables américains cités par NBC News. Cette décision, prise par la Defense Intelligence Agency (DIA), intervient dans un contexte de tensions entre Washington et Jérusalem concernant la conduite de la guerre contre l’Iran et les opérations militaires israéliennes au Liban.

D’après ces responsables, l’évaluation a été portée au niveau « critique » en raison de craintes selon lesquelles Israël chercherait à intensifier ses efforts de collecte de renseignements sur les plus hauts responsables américains afin d’obtenir des informations sur les délibérations internes de l’administration Trump et ses décisions au Moyen-Orient.

Un document interne de sept pages de la DIA soulignerait notamment que les capacités israéliennes en matière d’espionnage humain et de collecte technique sont jugées à un niveau « critique ». Plusieurs incidents précis ont contribué à renforcer les inquiétudes des services américains, même si aucun détail n’a été rendu public.

Israël a catégoriquement rejeté ces accusations. L’ambassade israélienne à Washington a affirmé qu’il était « totalement faux » de prétendre qu’Israël espionne les États-Unis. « Israël ne recueille pas de renseignements sur des entités américaines, et encore moins sur des responsables du gouvernement américain », a déclaré un porte-parole.

La Maison Blanche a également contesté les informations de NBC News, qualifiant l’article de « totalement faux ». Le Pentagone, pour sa part, a refusé de commenter.

Cette montée des inquiétudes survient alors que Donald Trump et Benjamin Netanyahou affichent leurs divergences sur la stratégie à adopter face à l’Iran. Washington privilégie désormais une issue diplomatique au conflit, tandis qu’Israël continue d’exprimer son scepticisme à l’égard d’un accord avec Téhéran et plaide pour une ligne plus offensive.

Malgré ces tensions, les responsables américains soulignent que la coopération stratégique et le partage quotidien de renseignements entre les deux alliés demeurent inchangés.