Washington sanctionne quatre nouveaux responsables de la CPI

Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre quatre hauts responsables de la Cour pénale internationale (CPI), dans le cadre des procédures engagées contre des responsables israéliens et américains. Cette décision, annoncée par le secrétaire d’État Marco Rubio, s’inscrit dans la ligne dure adoptée par l’administration Trump contre l’institution basée à La Haye.

Sont visés : le juge français Nicolas Yann Guillou, qui avait validé en 2024 les mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour "crimes de guerre" présumés à Gaza ; la procureure adjointe Nazhat Shameem Khan (Fidji) et son homologue Mame Mandiaye Niang (Sénégal), pour avoir confirmé ces mandats. Le juge canadien Kimberly Prost est également sanctionné pour avoir autorisé une enquête sur les agissements de militaires américains en Afghanistan.

Les sanctions gèlent les avoirs des personnes visées aux États-Unis et leur interdisent l’entrée sur le territoire américain. Elles s’ajoutent à une première série de mesures annoncées en juin contre quatre autres responsables de la CPI. Washington et Jérusalem contestent la légitimité de la Cour à poursuivre des responsables israéliens, Israël n’étant pas signataire du Statut de Rome et les États-Unis refusant de reconnaître à l’Autorité palestinienne le statut d’État souverain. « La CPI est devenue un instrument de guerre juridique contre les États-Unis et notre allié Israël », a affirmé Marco Rubio, dénonçant une « politisation » et un « abus de pouvoir ». Il a assuré que Washington continuerait de prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger ses forces et ses partenaires.