Washington supprime 60 millions de dollars de subventions à Harvard pour antisémitisme présumé

Le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé lundi la suppression de 60 millions de dollars de subventions fédérales destinées à l'Université Harvard. Cette décision s'inscrit dans une démarche plus large de l'administration Trump, qui a déjà gelé ou supprimé près de 3 milliards de dollars de subventions et contrats fédéraux pour cette institution au cours des dernières semaines. "En raison de l'incapacité persistante de l'Université Harvard à lutter contre le harcèlement antisémite et la discrimination raciale, le HHS met fin à plusieurs subventions pluriannuelles sur toute leur durée", a déclaré le département dans un message publié sur X.

Depuis son investiture en janvier, le président républicain s'est engagé à utiliser le financement de la recherche fédérale pour réformer le monde universitaire américain, qu'il accuse d'être sous l'emprise d'idéologies "anti-américaines, marxistes et d'extrême gauche". L'administration reproche notamment à Harvard de continuer à prendre en compte l'origine ethnique dans l'examen des candidatures d'étudiants et de tolérer la discrimination envers les Juifs résultant du mouvement étudiant pro-palestinien qui a secoué les campus américains l'année dernière.

Face à ces accusations, l'université de Cambridge (Massachusetts) a précédemment déclaré qu'elle "ne peut pas absorber l'intégralité du coût" des subventions gelées et qu'elle travaille avec les chercheurs pour les aider à trouver des financements alternatifs. L'institution a également intenté une action en justice contre l'administration Trump pour contester cette décision. Cette annonce intervient peu après qu'Harvard a réglé un procès intenté par un étudiant juif orthodoxe qui accusait l'université d'ignorer l'antisémitisme sur le campus, et quatre mois après que l'établissement a promis des protections supplémentaires pour les étudiants juifs.