Washington surveille de près les projets israéliens d’annexion en Judée-Samarie

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré jeudi que les États-Unis suivaient de près les discussions en Israël sur une possible annexion de la Judée-Samarie, tout en refusant de préciser si l’administration Trump soutenait une telle mesure.

Lors d’une conférence de presse en Équateur, Rubio a expliqué que Washington avait anticipé ces initiatives après l’annonce par plusieurs pays occidentaux de leur volonté de reconnaître l’État palestinien. « Nous avons prévenu que si vous allez dans ce sens, cela provoquerait des réactions en retour et rendrait un cessez-le-feu plus difficile », a-t-il affirmé, accusant implicitement ces pays d’avoir alimenté les tensions.

Rubio a insisté sur le fait qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise à Jérusalem : « Ce que vous voyez aujourd’hui en Cisjordanie n’est pas final, c’est encore en discussion au sein de la politique israélienne ». Selon des sources israéliennes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou devait réunir dans la soirée un conseil restreint pour examiner la question. Le chef de la diplomatie américaine a également défendu sa décision de refuser l’entrée de la délégation de l’Autorité palestinienne (AP) à l’Assemblée générale de l’ONU prévue fin septembre, estimant que Ramallah devait d’abord régler des problèmes internes. Il a pointé du doigt l’ancien système controversé de versement d’allocations aux prisonniers terroristes palestiniens, lié à la durée de leur peine dans les prisons israéliennes. Bien que Mahmoud Abbas ait signé un décret en février pour mettre fin à cette pratique et qu’une nouvelle politique soit déjà en place, les États-Unis n’ont pas encore envoyé de délégation à Ramallah pour en vérifier l’application, a confirmé Rubio.