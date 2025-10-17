Washington : une chaîne de restaurants israéliens ferme après un boycott prolongé

La chaîne de restaurants végétariens casher Shouk, implantée depuis près de dix ans à Washington D.C. et dans ses environs, a définitivement fermé ses portes à la suite d’une campagne de boycott menée par des militants anti-israéliens.

Cofondée par l’Américain Dennis Friedman et l’entrepreneur israélien Ran Nussbacher, Shouk proposait une cuisine d’inspiration moyen-orientale - falafels, houmous, ragoûts de lentilles - et s’était imposée comme une adresse populaire de la scène culinaire locale. Mais depuis le début de la guerre à Gaza, des groupes pro-palestiniens avaient appelé au boycott de la marque, accusant ses propriétaires "d’appropriation de la cuisine palestinienne" et de "collaboration avec l’apartheid israélien" en raison de l’importation de produits israéliens.

Dans un entretien accordé au Guardian, les fondateurs ont expliqué que les pressions constantes et les pertes financières avaient rendu la poursuite de l’activité impossible. "La capacité de continuer à opérer n’existait plus", a regretté Dennis Friedman. "C’est tragique, car Shouk n’était pas un lieu politique. C’était un lieu de rencontre, un espace de partage. Être ainsi pris pour cible et mal représenté est profondément injuste."

Le collectif DC for Palestine a salué la fermeture sur les réseaux sociaux en proclamant "BDS wins in Washington", y voyant une victoire locale du mouvement de boycott contre Israël.

La fermeture du dernier établissement Shouk, qui a entraîné le licenciement d’une trentaine d’employés, est intervenue quelques jours seulement avant l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.