Le président américain Donald Trump a donné son feu vert à l’accord qui redessine l’avenir de TikTok aux États-Unis. La plateforme chinoise, propriété de ByteDance, cède 45 % de ses activités américaines à un consortium dominé par Oracle, qui assurera le contrôle de l’algorithme sur le territoire américain. La valeur de la transaction est estimée à 14 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, la maison mère chinoise conserve toutefois une majorité de participation grâce à ses propres investisseurs, ce qui lui permet de garder une influence déterminante dans la gouvernance globale de l’application.

La présence d’Oracle à la tête du consortium suscite des réactions contrastées. Son fondateur, Larry Ellison, est connu pour son soutien affirmé à Israël et ses importantes contributions financières en faveur de Tsahal. Plusieurs voix critiques estiment que cette orientation politique pourrait influencer la modération des contenus et le fonctionnement de l’algorithme de TikTok aux États-Unis.

Certains opposants à Israël redoutent notamment que la plateforme limite la diffusion de contenus jugés hostiles à l’État hébreu, réduisant ainsi la portée de ce qu’ils qualifient de "propagande anti-israélienne".

Pour l’administration Trump, cet accord représente une double victoire : sécuriser les données des utilisateurs américains, tout en réduisant l’influence directe de Pékin sur l’une des applications les plus populaires du monde.

Reste à savoir comment ce nouvel équilibre entre contrôle américain et influence chinoise sera perçu par les utilisateurs et les régulateurs, dans un climat de tension géopolitique croissante entre Washington et Pékin.