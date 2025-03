Wikipédia : l'ADL dénonce un biais anti-israélien systématique

Une nouvelle enquête de l'Anti-Defamation League (ADL) met en lumière une manipulation systématique des contenus sur Wikipédia en faveur de positions anti-israéliennes. Le rapport, publié par le Centre pour la Technologie et la Société (CTS) de l'ADL, identifie un groupe d'environ 30 éditeurs collaborant activement pour déformer les informations relatives au conflit israélo-palestinien. Ces éditeurs se distinguent par une activité nettement supérieure à la moyenne, avec deux fois plus de modifications sur la dernière décennie et une communication interne jusqu'à 18 fois plus fréquente que les autres contributeurs. Leur stratégie consiste à supprimer systématiquement les références à des sources crédibles et à utiliser des votes concertés pour minimiser les critiques contre le Hamas tout en amplifiant celles visant Israël.

"Il est évident que Wikipédia doit faire beaucoup plus pour lutter contre ce biais antisémite et anti-israélien très actif", déclare Daniel Kelley, directeur par intérim du CTS. "En attendant, les plateformes qui s'appuient sur Wikipédia, comme Google Search et les modèles d'IA comme ChatGPT, doivent accorder moins d'importance à ces contenus pour éviter la propagation de désinformation."

L'ADL recommande plusieurs mesures correctives, notamment l'établissement d'un programme d'examen par des experts accrédités par la Fondation Wikimedia, la nomination d'administrateurs spéciaux pour superviser les discussions sur les sujets controversés, et la réforme du processus de résolution des contentieux.

Le rapport souligne également que la version arabe de Wikipédia viole les politiques de neutralité de la plateforme, notamment sur les pages consacrées au Hamas qui glorifient l'organisation terroriste. Jonathan Greenblatt, PDG de l'ADL, avertit que "la plupart des lecteurs supposent que Wikipédia est une encyclopédie fiable, mais en réalité, elle est devenue une plateforme biaisée manipulée par des éditeurs motivés par leur agenda."