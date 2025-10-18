Witkoff et Kushner se sont sentis "un peu trahis" par la frappe israélienne au Qatar

Dans un entretien exclusif accordé à “60 Minutes”, Steve Witkoff et Jared Kushner, deux négociateurs clés de Donald Trump dans l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ont confié s’être sentis « un peu trahis » par la frappe israélienne au Qatar survenue le mois dernier en pleine médiation.

https://x.com/i/web/status/1979296272600195314 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon Israël, cette frappe visait des dirigeants du Hamas à Doha. Mais pour Witkoff, elle a gravement compromis les pourparlers :

« Cela a eu un effet dévastateur. Les Qataris étaient essentiels à la négociation, tout comme les Égyptiens et les Turcs. Nous avons perdu leur confiance. » Donald Trump s’était alors désolidarisé publiquement de cette attaque, affirmant : « C’était une décision du Premier ministre Netanyahou, pas la mienne. » Kushner, de son côté, a estimé que le président avait ressenti que « les Israéliens devenaient un peu incontrôlables » et qu’il était temps de « les arrêter avant qu’ils ne compromettent leurs intérêts à long terme ».

Malgré cette crise, les négociations ont abouti à un accord de trêve : le Hamas a libéré 20 otages vivants et remis plusieurs corps d’otages assassinés, tandis qu’Israël s’est engagé à se retirer vers une ligne convenue. Le reportage complet, intitulé « The Dealmakers », sera diffusé dimanche sur CBS, avec des révélations sur les rencontres directes entre les émissaires américains et le Hamas, ainsi que sur la prochaine phase du plan de paix en 20 points.