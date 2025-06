Witkoff rejette catégoriquement les informations sur l'échec de la destruction du programme nucléaire iranien

Articles recommandés -

L'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a vigoureusement défendu mercredi matin sur Fox News les résultats de l'opération américaine contre les installations nucléaires iraniennes, qualifiant de "complètement ridicules" les informations suggérant un échec partiel de la mission.

"L'objectif a été atteint"

"Nous avons largué 12 bombes bunker-buster sur Fordo. Il ne fait aucun doute qu'elles ont pénétré et que le site a été rayé de la carte", a martelé Witkoff. "Les rumeurs suggérant d'une manière ou d'une autre que nous n'avons pas atteint notre objectif sont tout simplement ridicules."

Fait notable, Witkoff a indiqué que maintenant que "la question nucléaire est résolue", le moment est venu d'entamer des discussions avec l'Iran pour parvenir à un accord de paix global. Il s'est dit confiant que les deux pays vont "y parvenir", révélant que des pourparlers "prometteurs" sont déjà en cours entre les parties.

Des négociations déjà engagées

Selon l'envoyé spécial, ces discussions se déroulent "non seulement directement mais aussi par l'intermédiaire de médiateurs". Washington espère aboutir à un accord de paix à long terme qui "ressuscitera l'Iran", a-t-il précisé.

Ces déclarations interviennent alors qu'un rapport d'une agence de renseignement américaine affirme que les stocks d'uranium enrichi de l'Iran n'ont pas été complètement détruits et que le programme nucléaire du pays, dont une grande partie est enfouie en profondeur, n'aurait été retardé que d'un ou deux mois.

Bataille des narratifs

Selon ce rapport produit par l'Agence de renseignement de la défense américaine, les frappes ont scellé les entrées de deux installations nucléaires mais n'ont pas provoqué l'effondrement des structures souterraines. La Maison Blanche a fermement démenti ces conclusions, qualifiant l'évaluation du renseignement de "complètement erronée".

La porte-parole Karoline Leavitt a durci le ton : "Cette évaluation est totalement fausse et était classifiée 'top secret', mais a quand même fuité par un perdant anonyme et subalterne de la communauté du renseignement. Cette fuite prétendue est une tentative claire d'humilier le président Trump et de discréditer les courageux pilotes de combat qui ont accompli une mission parfaite pour détruire le programme nucléaire iranien."

Leavitt a conclu avec véhémence : "Tout le monde sait ce qui arrive quand on largue quatorze bombes de 13 000 kilos avec précision : une destruction totale."