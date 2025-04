Yehuda Kaplan désigné par Trump comme nouvel envoyé spécial chargé de la lutte contre l'antisémitisme

Donald Trump a désigné Yehuda Kaplan, rabbin et entrepreneur issu de la communauté Chabad-Lubavitch, comme nouvel envoyé spécial chargé de lutter contre l'antisémitisme. Il succédera à l'ambassadrice Deborah Lipstadt.

Né à Kfar Chabad en Israël dans une famille d'émissaires du Rabbi de Loubavitch, Yehuda Kaplan est héritier d'une tradition familiale dédiée au service communautaire. Dans le monde des affaires, il préside RussKap Water, entreprise développant des technologies d'extraction d'eau atmosphérique.

Sur le plan philanthropique, il a cofondé avec Elie Wiesel la Fondation Moshe et Aharon, qui soutient les enfants à besoins spécifiques. Il s'est également impliqué dans les opérations de secours après le 11 septembre et lors des ouragans Harvey et Irma.

Proche des cercles pro-Trump, Yehuda Kaplan a dirigé les relations avec la communauté juive pendant la campagne présidentielle de 2024. Depuis l'investiture, il a notamment organisé la visite de la Secrétaire à l'Éducation Linda McMahon au Centre Lubavitch de Miami.

Cette nomination, qui nécessite la confirmation du Sénat, suscite des réactions contrastées. Si Trump loue "un homme d'affaires prospère et fervent défenseur de la foi juive", certains membres de la communauté juive s'inquiètent de sa capacité à représenter les différentes sensibilités du judaïsme américain, dans un contexte de polarisation croissante.