Zohran Mamdani au cœur d'une polémique après avoir partagé une vidéo jugée moqueuse envers Hanouka

Zohran Mamdani, qui vient de remporter la primaire démocrate pour la mairie de New York, se trouve dans l'œil du cyclone après avoir partagé une vidéo controversée liée à la fête juive de Hanouka. Cette nouvelle polémique s'ajoute aux accusations d'antisémitisme qui ont déjà émaillé sa campagne électorale.

Une vidéo de 2015 qui ressurgit

La controverse porte sur une vidéo humoristique intitulée "Hey Hannukah", créée en 2015 par le groupe Geeta Brothers Duet. Cette séquence montre deux hommes indiens portant des perruques, dansant avec une hanoukia (chandelier à 9 branches utilisés pendant la fête de Hanouka) et manipulant des toupies traditionnelles (dreidels) sur une musique de style punjabi. Mamdani avait partagé cette vidéo lors de la troisième nuit de Hanouka en 2024, accompagnée d'un message souhaitant une joyeuse fête aux juifs.

L'organisation StopAntisemitism a vivement réagi samedi à ce partage, dénonçant ce qu'elle considère comme une moquerie des traditions juives. "Nos fêtes et traditions sont sacrées et ne sont pas là pour votre plaisir comique", a déclaré le mouvement, qualifiant le geste de "malsain".

Un passé controversé sur la question israélienne

Cette polémique s'inscrit dans un contexte plus large d'accusations d'antisémitisme visant Mamdani, principalement liées à ses positions sur Israël. Le candidat a cofondé un chapitre de l'organisation Students for Justice for Palestine pendant ses études et milite pour l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens.

Mamdani a notamment été critiqué pour son soutien à l'expression "globaliser l'Intifada", considérée par beaucoup comme un appel à la violence contre les juifs dans le monde. Il avait également condamné Israël moins de 48 heures après l'attaque du Hamas du 7 octobre, avant même que l'État hébreu ne lance sa riposte militaire.

Une réaction émotionnelle face aux accusations

Face aux accusations d'antisémitisme, Mamdani a réagi avec émotion, déclarant que "cela me fait mal d'être appelé antisémite". Il a reconnu que la ville traverse une "crise de l'antisémitisme" et proposé la création d'un Département de la sécurité communautaire axé sur la lutte contre la haine.

Le candidat a tenté de clarifier ses positions, condamnant notamment l'attentat à la bombe incendiaire lors d'un rassemblement à Boulder, Colorado, pour la libération des otages de Gaza et le meurtre de deux employés de l'ambassade israélienne près du Capital Jewish Museum à Washington.