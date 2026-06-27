Zohran Mamdani condamne un graffiti antisémite, sans revenir sur ses propos sur l'AIPAC

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a condamné la découverte d'une croix gammée gravée sur une voiture à Manhattan, qualifiant cet acte de « méprisable acte d'antisémitisme ».

« Il s'agit d'une attaque haineuse visant à intimider nos voisins juifs et les valeurs qui font de notre ville ce qu'elle est », a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a également assuré : « À chaque Juif new-yorkais : votre ville est à vos côtés. Nous lutterons contre l'antisémitisme partout où il se manifestera, avec détermination et sans exception. »

Cette prise de position intervient alors que plus de 700 rabbins ont publié une lettre ouverte accusant Zohran Mamdani d'avoir « mis une cible dans le dos des Juifs américains » à la suite d'un discours prononcé la semaine dernière.

Lors de cette intervention, le maire avait comparé le lobby pro-israélien AIPAC à des « monstres » utilisant « des millions de dollars d'argent opaque » pour « préserver leur pouvoir », « commettre un génocide » et « alimenter les divisions de la société ».

Ces déclarations ont suscité de vives critiques de la part de plusieurs organisations juives américaines, du président du groupe des élus juifs du conseil municipal de New York, de la commission municipale chargée de lutter contre l'antisémitisme, ainsi que de personnalités juives de gauche pourtant habituellement favorables à Mamdani.

Le maire a réaffirmé ses propos plus tôt cette semaine et n'a, depuis, apporté aucune réponse aux critiques.

Par ailleurs, Zohran Mamdani a apporté son soutien à Darializa Avila Chevalier, candidate démocrate au Congrès, qui a remporté sa primaire après avoir participé à un rassemblement célébrant l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 contre Israël et avoir refusé de condamner le Hamas durant sa campagne.