Zohran Mamdani, opposant à Trump, élu maire de New York

À 34 ans, le socialiste Zohran Mamdani a été élu maire de New York à l’issue du scrutin du mardi 4 novembre, confirmant les sondages qui le donnaient favori depuis plusieurs mois. Membre du mouvement des Socialistes démocrates d’Amérique (DSA) et représentant de l’aile gauche du Parti démocrate, il succède à Eric Adams et prendra ses fonctions le 1er janvier prochain.

"En cette période d’obscurité politique, New York sera la lumière", a déclaré le nouveau maire lors de son discours de victoire. Né en Ouganda dans une famille d’origine indienne et installé dans le Queens, Mamdani a fait de la justice sociale et de la défense des classes populaires le cœur de son programme. Sa campagne a notamment mis l’accent sur la lutte contre la vie chère, avec des propositions phares comme l’encadrement des loyers, la gratuité des transports en commun et des crèches publiques.

Le scrutin a connu une participation en nette hausse : 1,75 million de New-Yorkais se sont déplacés aux urnes, contre 1,15 million en 2021. Plus de 735 000 électeurs avaient voté par anticipation, signe d’un intérêt renouvelé pour une élection municipale marquée par de forts enjeux sociaux et politiques.

Zohran Mamdani l’a emporté largement face à ses principaux rivaux : l’ancien gouverneur Andrew Cuomo, candidat indépendant après avoir perdu la primaire démocrate, et le républicain Curtis Sliwa. Son triomphe marque un virage à gauche dans la plus grande ville des États-Unis.

Mais cette victoire n’a pas manqué de susciter des réactions virulentes du camp républicain, à commencer par Donald Trump, qui s’est attaqué à lui sur sa plateforme Truth Social. L’ancien président a qualifié Mamdani d’"ennemi d’Israël" et a lancé des propos polémiques visant ses électeurs juifs.

Connu pour son soutien affirmé à la cause palestinienne, Mamdani a souvent été la cible de critiques au sein de la communauté juive new-yorkaise. Ces derniers mois, il a cependant multiplié les appels à la vigilance contre l’antisémitisme, affirmant vouloir rassembler une ville "divisée mais résiliente".

Son élection, historique à bien des égards, incarne la montée d’une nouvelle génération politique à New York : jeune, diverse, progressiste et déterminée à incarner une alternative face à Donald Trump, qu’il qualifie de "symbole du déclin moral américain".