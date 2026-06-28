Zohran Mamdani persiste et signe : il rejette la définition d’Israël comme État juif

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a réaffirmé son refus de reconnaître Israël comme un État juif, estimant qu’il ne pouvait soutenir un État accordant, selon lui, une préférence à une religion plutôt qu’à une autre.

Interrogé sur son soutien à Israël en tant qu’État juif, tel que défini dans sa Déclaration d’indépendance et ses textes fondateurs, Mamdani a évité de répondre par l’affirmative. « Je soutiens l’État d’Israël en tant qu’État qui garantit l’égalité des droits à tous ses citoyens », a-t-il déclaré sur ABC, avant d’ajouter qu’il ne pouvait soutenir « un État qui privilégie une religion par rapport à une autre ».

Le candidat a expliqué que sa position relevait d’un principe général et ne visait pas uniquement Israël. Il a cité l’Arabie saoudite parmi les États où la religion occupe une place privilégiée, affirmant que tous les pays devraient garantir une égalité de traitement à leurs citoyens, indépendamment de leur appartenance religieuse.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité des prises de position de Zohran Mamdani sur le conflit israélo-palestinien. La semaine dernière, lors d’une conférence de presse, il avait vivement critiqué l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Qualifiant les membres de l'organisation de "monstres" et les accusant de contribuer au maintien du « statu quo » dans la guerre à Gaza. Selon lui, l’AIPAC soutient des politiques responsables de la poursuite des violences, notamment par son influence politique et son financement de campagnes électorales.

Mamdani avait également affirmé que, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus d’un millier de Palestiniens avaient été tués par des tirs de Tsahal. Il avait qualifié la situation de « statu quo immoral » et assuré qu’il refusait de l’accepter.

Ses propos ont suscité une vive réaction du consul général d’Israël à New York, Ofir Akunis. Dans un communiqué, le diplomate a déclaré que « personne n’a besoin de la reconnaissance de Mamdani pour reconnaître Israël ». Il a rappelé que la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël garantit l’égalité des droits à tous les citoyens, sans distinction de religion ou d’origine.

Ofir Akunis a également accusé le candidat démocrate d’alimenter un climat hostile envers la communauté juive. Selon lui, « la montée de l’antisémitisme aux États-Unis est nourrie par l’ignorance et la haine », ajoutant que les déclarations de Zohran Mamdani risquaient d’encourager des actes de violence contre les Juifs et les Israéliens vivant à New York.