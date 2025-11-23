Zohran Mamdani persiste et signe : "Oui, je pense que Donald Trump est fasciste"

Deux jours après sa rencontre très médiatisée avec Donald Trump à la Maison-Blanche, le maire élu de New York, Zohran Mamdani, a réaffirmé sans détour son opinion sur le président américain. Interrogé dimanche sur NBC News pour savoir s’il considérait toujours Trump comme un « fasciste », Mamdani a répondu : « C’est quelque chose que j’ai dit dans le passé, je le dis aujourd’hui. »

Cette déclaration intervient malgré un échange apparemment cordial et détendu vendredi dans le Bureau ovale. Une scène avait particulièrement marqué : lorsqu’une journaliste a demandé au maire élu s’il voyait en Trump un « fasciste », le président américain l’a encouragé, sourire aux lèvres : « C’est OK, vous pouvez répondre oui… C’est plus simple que d’expliquer. »

Zohran Mamdani, élu démocrate et figure "progressiste", a assuré avoir apprécié la franchise de leur entretien : « Ce que j’ai apprécié dans la conversation que j’ai eue avec le président, c’est que nous n’avons pas hésité à aborder nos points de désaccord. »

Malgré l’opposition idéologique évidente entre les deux hommes, Mamdani a qualifié la réunion de « productive ». Selon lui, l’échange a porté sur les thèmes centraux de sa campagne : la crise du logement, le coût de la vie, la garde d’enfants, les services publics. Le futur maire entrera en fonction le 1er janvier 2026.

Donald Trump, qui avait menacé d’assécher les financements fédéraux de la ville et d’y envoyer la Garde nationale si « le communiste Mamdani » remportait l’élection, a adopté vendredi un ton bien plus conciliant. « Plus il réussira, plus je serai content », a-t-il affirmé.

La cohabitation politique s’annonce explosive, mais les deux hommes semblent pour l’instant vouloir afficher un pragmatisme de circonstance.