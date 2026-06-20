Zohran Mamdani qualifie l’AIPAC de "monstre"

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a attaqué l’AIPAC, principal lobby pro-israélien aux États-Unis, lors d’un rassemblement électoral organisé à Brooklyn en vue des primaires démocrates.

Aux côtés du sénateur Bernie Sanders, Mamdani a dénoncé ce qu’il a qualifié de « monstres » cherchant à préserver leur influence politique. Il a accusé l’organisation de dépenser « des millions de dollars d’argent opaque » afin d’influencer la vie politique américaine et de soutenir les politiques du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Le maire de New York a affirmé que l’AIPAC craignait davantage « la démocratie » et « la fin du génocide ainsi que des guerres de Netanyahou » que toute autre chose.

Bernie Sanders a lui aussi critiqué le lobby pro-israélien, estimant qu’une partie importante de la politique étrangère américaine était influencée par son financement.

Au cours de son discours, Mamdani a également apporté son soutien à plusieurs candidats progressistes engagés dans les primaires démocrates, dont Claire Valdez, connue pour ses positions très critiques à l’égard d’Israël.

Malgré la virulence de ses attaques, le maire a conclu son intervention par un appel à l’unité, s’adressant notamment aux électeurs juifs de New York. Il a souligné que les habitants de la ville, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances, partageaient les mêmes aspirations et devaient construire ensemble une ville fondée sur l’espoir plutôt que sur la peur.